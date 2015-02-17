Мінекономрозвитку підвищило прогноз експорту зерна з України

Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в лютому підвищила прогноз експорту зернових з України у 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015 року) до 37,9 млн тонн з 37,79 млн, прогнозованих нею в січні.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України в поточному МР може становити 12,8 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, кукурудзи - 20,2 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна станом на 5 лютого з початку 2014/2015 МР експортувала 21,88 млн тонн зернових.

Читайте такожУкраїна з липня експортувала майже 22 млн тонн зернаЗгідно з підписаним наприкінці січня меморандумом між Мінагропродом і зернотрейдерами, максимально допустимі обсяги експорту продовольчої пшениці з України в січні-червні узгоджено на рівні 1,2 млн тонн. Експорт фуражної пшениці до кінця маркетингового року, згідно з меморандумом, може становити 3,4 млн тонн.

Граничний обсяг експорту жита з України в другій половині 2014/2015 МР узгоджено на рівні 19 тис. тонн (сумарний експорт за МР - 30 тис. тонн), ячменю - 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурудзи - 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).