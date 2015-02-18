Україна вже експортувала понад 23 млн тонн зерна

Українські аграрії станом на 17 лютого з початку поточного маркетингового року (МГ, липень 2014 р. - червень 2015 р.) експортували 23,39 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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За даними міністерства, обсяг експорту пшениці становив 9 млн тонн, кукурудзи - 10,3 млн тонн, ячменю - 3,8 млн тонн, інших зернових - 0,25 млн тонн.

Крім того, станом на 17 лютого на кораблі завантажено 177 тис. тонн зернових.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаним у кінці січня меморандумом між Мінагропродом і зернотрейдерами, максимально допустимі обсяги експорту продовольчої пшениці з України в січні-червні узгоджені на рівні 1,2 млн тонн, з яких 0,9 млн тонн можуть бути поставлені за кордон у січні-березні (у січні - 0,3 млн тонн, у лютому - 0,45 млн тонн, у березні - 0,15 млн тонн), а 0,3 млн тонн - у квітні-червні. Експорт фуражної пшениці до кінця маркетингового року, згідно з меморандумом, може становити 3,4 млн тонн.

Граничний обсяг експорту жита з України у другій половині 2014/2015 МГ узгоджений на рівні 19 тис. тонн (сумарний експорт за МГ - 30 тис. тонн), ячменю - 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурудзи - 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).