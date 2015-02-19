У Росії нова ідея водопостачання окупованого Криму: опріснення Азовського моря

Опріснення слабосолених вод Азовського моря може бути застосоване для поліпшення водопостачання анексованого Криму, заявив голова підкомітету по водним ресурсам Держдуми РФ Георгій Карлов, передають "Новини Криму".

Читайте такожГПУ почала розслідувати умови поставок електроенергії в окупований Росією КримЗа його словами, на сьогодні водозабезпеченість Криму характеризується величиною 0,41 тисячі кубометрів в рік, що більш ніж в 2,5 рази менше навіть порогового значення в тисячу кубометрів в рік на людину.

Можливостей багато, але є кінцевий споживач і кінцева ціна, яка буде для споживача. Ми повинні розуміти, що найдешевший спосіб водопостачання Криму, який закриває 100% водних проблем промисловості і сільського господарства, - це Північно-Кримський канал», - додав голова водного підкомітету.

Читайте такожБюджетники окупованого Криму вимагають від Путіна підвищення зарплатУкраїна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді, яка подавалася від Дніпра в Північно-Кримський канал. В основному вода йшла на потреби сільського господарства. Після окупації Криму Росією подача води по цьому каналу була повністю припинена.