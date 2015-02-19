Виробництво соняшникової олії в Україні знизилося

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні у січні 2015 року становило 330 тис. тонн, що на 8,8% менше, ніж у січні минулого року, повідомила Державна служба статистики України.

При цьому січневий показник виробництва соняшникової олії поступається грудневому на 13,6%.

У Держстаті також повідомили, що виробництво маргаринів і харчових жирів минулого місяця становило 15,8 тис. тонн, що на 26,7% менше, ніж у січні 2014 року, і на 29,9% поступається результатам грудня.

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Як повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в Україні у 2014 році зросло на 26,7 – до 4,2 млн. тонн, маргаринів і жирів – скоротилося на 4%, до 269 тис. тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.