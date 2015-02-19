Україна домовляється про постачання зерна до Бангладеш

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив в.о. голови правління ДПЗКУ Валерій Томіленко.

«На 2015 рік на даний час у нас немає підписаного контракту, і він не був підписаний. Але переговори проходять. Можливо, найближчим часом я зможу вам сказати про перспективи постачання у 2015 році», - сказав Томіленко.

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При цьому він зазначив, що Бангладеш зацікавлена в імпорті української пшениці, проте наскільки доцільно вивозити пшеницю з країни, частина якої охоплена бойовими діями, - повинен вирішувати український уряд.

«Їх цікавить пшениця. Але з урахуванням того, що відбувається в Україні – це величезне питання, пов'язане не тільки з діяльністю двох корпорацій – ДПЗКУ і корпорації з Бангладеш. Це також питання продовольчої безпеки», - сказав Томіленко.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року Мінагропрод повідомив про підписання контракту на постачання 500 тис. тонн зернових до Бангладеш упродовж 2014/2015 і 2015/2016 маркетингового років (МР, липень-червень).

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Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.