Україна домовляється про постачання зерна до Бангладеш
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) продовжує переговори про постачання зернових до Народної Республіки Бангладеш, але на даний час контракт не підписаний.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив в.о. голови правління ДПЗКУ Валерій Томіленко.
«На 2015 рік на даний час у нас немає підписаного контракту, і він не був підписаний. Але переговори проходять. Можливо, найближчим часом я зможу вам сказати про перспективи постачання у 2015 році», - сказав Томіленко.
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При цьому він зазначив, що Бангладеш зацікавлена в імпорті української пшениці, проте наскільки доцільно вивозити пшеницю з країни, частина якої охоплена бойовими діями, - повинен вирішувати український уряд.
«Їх цікавить пшениця. Але з урахуванням того, що відбувається в Україні – це величезне питання, пов'язане не тільки з діяльністю двох корпорацій – ДПЗКУ і корпорації з Бангладеш. Це також питання продовольчої безпеки», - сказав Томіленко.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року Мінагропрод повідомив про підписання контракту на постачання 500 тис. тонн зернових до Бангладеш упродовж 2014/2015 і 2015/2016 маркетингового років (МР, липень-червень).
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Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філіалів, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.