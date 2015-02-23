Росія заборонила імпорт сирів з Польщі

Про це йдеться на сайті відомства.

Причиною заборони стало порушення технічних регламентів Митного союзу, що стосуються маркування. Порушення було виявлено при дослідженні сиро-подібного продукту "Весела корівка" виробництва польської компанії OSTROWIA Sp. z.o.o.

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Заборона набула чинності 20 лютого, але у федеральній службі про неї повідомили тільки 23 лютого.

Інформацію про припинення імпорту відомство направило у Федеральну митну службу і управління Росспоживнагляду по суб'єктах РФ.