Росія заборонила імпорт сирів з Польщі
01:12, 23 лютого 2015Агро
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Росспоживнагляд повідомив про припинення імпорту з Польщі сирних і сиро-подібних продуктів.
REUTERS
Про це йдеться на сайті відомства.
Причиною заборони стало порушення технічних регламентів Митного союзу, що стосуються маркування. Порушення було виявлено при дослідженні сиро-подібного продукту "Весела корівка" виробництва польської компанії OSTROWIA Sp. z.o.o.
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Заборона набула чинності 20 лютого, але у федеральній службі про неї повідомили тільки 23 лютого.
Інформацію про припинення імпорту відомство направило у Федеральну митну службу і управління Росспоживнагляду по суб'єктах РФ.
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