Банани в Росії подорожчали до п'ятнадцятирічного максимуму

Вартість бананів у російському роздробі за підсумками січня 2015 року досягла п'ятнадцятирічного максимуму. Девальвація рубля і підвищений попит призвели до різкого зростання споживчих цін на цей товар у грудні-лютому, пише ТАСС.

Середня по Росії вартість кілограма бананів в січні 2015 року зросла на 48% до січня минулого року - до 70,8 рублів, підрахувала Федеральна служба державної статистики (Росстат). Споживчі ціни на банани жодного разу з 2000 року (початок спостереження) не піднімалися до 70 рублів за кг. Ще в листопаді 2014 року кілограм бананів, за даними Росстату, коштував всього 52,2 рубля.

Ціни на інші звичні для росіян фрукти зимового періоду - цитрусові - такої динаміки в кінці минулого - початку нинішнього року не демонстрували. Ціна на них зросла не більше ніж на 29%. Дані про поведінку цін на інші популярні фрукти - ківі, ананаси і гранати - в базі Росстату відсутні.

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Ситуація кризи в російській економіці наклалася і на традиційний глобальний підвищений споживчий попит на банани в зимовий період в північній півкулі, привела своє пояснення директор галузевого порталу FruitNews Ірина Козій.

Експерти поки не беруться прогнозувати, як буде вести себе вартість бананів в Росії в 2015 році. "Якщо розглядати ситуацію поза валютними змінами, то можна очікувати, що в середині весни вартість бананів зменшиться", - припустила Козій. З іншого боку, ціни на фрукти не повністю відіграли валютні зміни, тому можемо очікувати подальше зростання, вважає експерт.