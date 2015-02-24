У Росії на тлі кризи попит на самогонні апарати зріс на 300%

У Росії через загострення кризи попит на самогонні апарати почав зростати.

Як розповіли «Известиям» в ТОВ «Челябінський завод побутових товарів», що виробляє домашні дистилятори «Могорич» і продає їх оптом і в роздріб, за останній рік зростання виручки компанії в порівнянні з попереднім роком становило до 300%. У роздрібних магазинах самогонних апаратів, опитаних виданням, повідомили про зростання попиту в останні місяці від 20% до 50%. За словами експертів, росіяни купують дистилятори у зв'язку з кризою, намагаючись заощадити на покупці фабричного спиртного.

Читайте такожMoody's знизило рейтинг Росії до сміттєвого рівня"Попит здорово зростає протягом останнього року, буквально з кожним днем. Обороти нашої компанії за останні місяці, якщо порівнювати з попереднім роком, зросли на 200-300%", - розповіли на «Челябінському заводі побутових товарів».

За словами представника компанії, спостерігається зростання як оптових, так і роздрібних покупок.

"Ми запитуємо клієнтів про те, чому вони вирішили придбати апарат. Серед основних причин називають підвищення вартості горілки в магазинах та погіршення її якості", - прокоментували на заводі зростання попиту на продукцію.

Гендиректор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіз засвідчив зростання інтересу росіян до самогоноваріння.

Читайте такожСША і ЄС серйозно обмірковують посилення санкцій щодо Росії - Керрі "Зараз навіть курси самогоноваріння відкриваються. Я такі, наприклад, бачив у Новосибірську", - сказав Дробіз.

За його словами, до самостійного виробництва спиртного вдаються як бідні, так і забезпечені верстви населення.