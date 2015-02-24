Україні цього року доведеться пересівати 15% озимих

Пересіванню в 2015 році будуть підлягати 15%, або 1,2 млн га площ під озимими культурами, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«За нашим прогнозом, на пересівання або підсів цього року піде 15% площ під озимими. Це 1,2 млн га, на яких посіви загинули, загинуть або будуть малопродуктивними», - сказала Адаменко, зазначивши, що торік українські аграрії пересівали всього 4% площ під озимими.

За її словами, відсоток пересіву озимих цього року перевищує середній показник, який для України становить 7%.

«Восени в період оптимальних строків сівби 60% площ були в посушливому стані. До того ж у другій половині жовтня вдарили перші морози і випав сніг. У листопаді стан озимих не покращився. В результаті 16% посівів увійшли в зиму в незадовільному стані», - пояснила Адаменко, додавши, що 1% посівів відновився завдяки відлизі в грудні.

При цьому вона зазначила, що у структурі площ, що підлягають пересіванню цього року, половина припадає на озимий ячмінь у південних областях.

У результаті, врожайність озимих цього року, за словами Адаменко, буде нижчою за торішню. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, складеним на 20 лютого, врожайність озимої пшениці може скоротитися в середньому до 32-35 ц/га з 40 ц/га в 2014 році.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, посіви озимих на зерно і зелений корм під урожай 2015 року в країні зросли на 7,3% - до 8,97 млн га. У структурі посівних площ частка озимої пшениці становила 84,7% (під урожай 2014 року її частка становила 82,3%), озимого ячменю - 13,4% (15%), жита - 1,9% (2,7%).