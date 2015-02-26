У Держдумі РФ уже називають продуктове ембарго неконституційним і вимагають його скасування

Депутати від «Справедливої Росії» внесли на розгляд Держдуми законопроект, який оскаржує продуктове ембарго в Росії, передає «Газета.Ru» із посиланням на сайт нижньої палати парламенту.

На думку депутатів, заборона на постачання продуктів суперечить пункту 1 статті 34 Конституції Російської Федерації, згідно з якою «кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності». Крім того, вони вважають, що заходи ембарго є неефективними і викликали необґрунтоване зростання цін на продукти.

Читайте такожРосіяни почали відчувати наслідки продовольчого ембарго«Заборона на ввезення доброякісних, безпечних для здоров'я громадян продуктів привела до обмеження конституційного права російських підприємств на економічну діяльність, так як для багатьох підприємств не існує економічно розумної альтернативи тій сировині, на використанні якої побудовані їх технологічні цикли», - йдеться в документі.