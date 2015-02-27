Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт сільгосппродукції

Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей для імпорту сільгосппродукції з нашої країни через блокування Росією поставок українських товарів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова заступника міністра Владислави Рутицької.

«Минулого року Україна збільшила обсяг поставок аграрної продукції на ринок Європейського Союзу. У нас були повністю вичерпані квоти на зерно, ячмінну крупу, томатну пасту, екстракти яблучного та виноградного соку, мед. Сьогодні ми активно співпрацюємо з асоціаціями, великими аграрними холдингами, по аналізу та сприянню їхнім експортним стратегіям», - цитує Рутицьку прес-служба відомства.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2014 році істотно збільшили поставки своєї продукції на ринок Європейського Союзу, відправивши в ЄС третину від загального експорту сільгосппродукції за минулий рік.

При цьому торговий обіг сільгосппродукції України з ЄС в 2014 році становив приблизно 7 млрд 690 млн дол. Експорт з України - близько 5 млрд дол. у 2014 році.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, Україна продовжує працювати над питанням збільшення безмитних квот на експорт аграрної продукції в ЄС.