Цукор через падіння гривні за тиждень подорожчав на третину

Гуртові ціни на цукор в Україні за останній тиждень у середньому зросли на 29% - до 12,5 тис. грн за тонну з 9,7 тис. грн за тонну, зазначається у повідомленні аналітичного центру «Держзовнішінформ».

«Гуртові ціни на цукор в Україні станом на 25 лютого 2015 року зросли до 12,5 тис. грн/т. Вартість товару за тиждень збільшилася в середньому на 29% порівняно з 18 лютого, коли ціна становила 9,7 тис. грн/т», - відзначає експерт відділу агропромислового комплексу «Держзовнішіформу» Євген Томашевський.

За його словами, головною причиною подорожчання цукру є падіння курсу гривні до іноземних валют.

«Це, отже, призвело до зростання цін на ресурси і матеріали, необхідні для весняно-польових робіт», - повідомив Томашевський.

У повідомленні також наголошується, що, за попередніми оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, експорт цукру до кінця поточного маркетингового року (МР, вересень 2014 р. – серпень 2015 р.) сягне 20 тис. тонн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Укрцукор», українські цукровари у січні 2015 року поставили на зовнішні ринки 13,9 тис. тонн цукру, тоді як у першій половині 2014-2015 маркетингового року експорт цукру з України становив лише 5,7 тис. тонн. За оцінками асоціації, Україна цього сезону цукроваріння виробила 2,1 млн тонн цукру, переробивши 15 млн тонн цукрового буряку.