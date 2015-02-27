Українським аграріям на весняну посівну не вистачає 11 мільярдів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на Всеукраїнському аграрному форумі.

«11 млрд нам потрібно на фінансування посівної кампанії», - сказав Павленко.

Міністр також повідомив про проведення минулого тижня наради з найбільшими вітчизняними банками, на яких обговорювалося питання фінансування посівної кампанії.

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«В усіх є розуміння, що сільське господарство потрібно фінансувати», - сказав він.

Крім того, Павленко додав, що поки не вирішено питання про компенсацію аграріям відсотків за банківськими кредитами. За його словами, може йтися сумарно про 1,4 млрд грн.

Міністр припустив, що це питання може бути вирішено в ході ухвалення Верховною Радою змін до державного бюджету на 2015 рік, розгляд якого парламентом намічено на 2 березня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр Павленко заявляв, що аграріям України в 2015 році на тлі інфляції й девальвації гривні доведеться збільшити витрати на посівну кампанію до 60 млрд грн, що в півтора раза більше, ніж роком раніше.