Російські виробники через загострення кризи почали економити на якості

У Росії крім традиційних скорочень персоналу і переїзду в більш дешеві офіси компанії в кризу можуть почати економити на якості, в тому числі - продуктів. З магазинів зникне ряд товарів вітчизняних марок: виробники готуються оптимізувати асортимент у відповідь на кризу, пише "Газета.RU".

Читайте такожСША не виключають розширення санкцій проти РосіїРосійські виробники в глибокій кризі. У лютому частка тих промислових підприємств, які ще відзначають зростання попиту на свою продукцію, впала до мінімуму за п'ять років (16%), показало опитування Центру кон'юнктурних досліджень НДУ ВШЕ.

На скорочення прибутку в порівнянні з попереднім місяцем вказали більше чверті респондентів (26%) - найгірший результат за останні чотири з половиною роки. І в майбутнє російська промисловість дивиться з песимізмом: індекс підприємницької впевненості (-6%) теж на мінімумі за останні чотири з половиною роки.

Російські компанії вже відреагували на кризу самим традиційним способом: почалися скорочення штатів. Навіть за офіційною статистикою, чисельність безробітних у січні зросла на 120 тис. осіб (на 3%) порівняно з груднем 2014 року. Скорочень чекають більше третини росіян (38%), при цьому у чверті росіян (24%) є знайомі, які втратили роботу. Ряд підприємств практикують «приховане» безробіття - неповний робочий день або скорочений тиждень.

Читайте такожЄврокомісар: Ефект від санкцій Кремля проти ЄС обмеженийЩе один перевірений спосіб - відхід у «сірі» зарплати. «В ході анонімного опитування російських компаній 5% респондентів заявили про можливий перехід на «сірі» зарплати, - розповіла керівник проекту «Банк даних заробітних плат HeadHunter» Наталія Даніна.

Ще один спосіб скоротити витрати - намагатися заощадити на офісі або торгових площах.

Дефіцит самих звичних продуктів харчування може стати реальністю в Росії. Сільськогосподарські компанії не можуть отримати необхідні кредити. Крім того, компанії припиняють виробляти товар, який не користується високим попитом. Такий підхід сьогодні реалізують російські виробники харчової промисловості, одягу, будівельних матеріалів.

Друга дія - скорочення ланцюжка продажів, що дозволяє зменшити націнку на вартість товару, яку роблять посередники.

І нарешті, остання важлива міра, над якою зараз працюють виробники, - зниження собівартості продукції за рахунок переходу на більш дешеві компоненти.

Основне побоювання споживачів - що недобросовісні виробники будуть знижувати витрати за рахунок заміни молочних жирів рослинними - обгрунтоване.

"У таких випадках фальсифікатори не будуть писати на упаковці, що продукт містить пальмову олію. Останнім часом таких підприємств стає більше, так як через зростання цін на сировину витрати переробників збільшилися", - говорить прес-секретар Національного союзу виробників молока («Союзмолоко») Марія Жебіт.

Ця проблема стосується в основному молокоємких продуктів - сиру, масла, а власне молока, за її словами, стосується в меншій мірі.

В таких умовах сумлінні виробники не завжди можуть витримувати конкуренцію за ціною та, швидше за все, будуть змушені розширювати лінійку всіляких «продуктів» (в яких за Техрегламентом допускається присутність рослинних жирів) - сирних, йогуртових.

На ринку м'яса і м'ясних продуктів теж є резерви зниження собівартості. У кращому випадку це - перехід на куряче м'ясо.