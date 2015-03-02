В окупованому Криму безконтрольне буріння свердловин загрожує екологічною катастрофою
Вже зараз спостерігається збільшення мінералізації підземних горизонтів Північного Криму.
Безконтрольне використання підземних вод призвело до збільшення мінералізації підземних горизонтів Північного Криму. Про це, як передають "Новини Криму", заявив на засіданні нелегітимного Державного комітету ради окупованого Росією Криму з аграрної політики, екології та природних ресурсів "заступник міністра екології та природних ресурсів" півострова Олексій Яценко.
Читайте такожОкупанти Криму все бажане відібрали: з 1 березня "націоналізація" припиняєтьсяЗа його словами, в минулому році для вирішення водної проблеми півострова нелегітимне міністерство «закривало очі» на буріння свердловин без ліцензій і дозволів, і вже на початку цього року спостерігається суттєве збільшення рівня мінералізації підземних вод в Північному Криму.
«Міністерство йде на все, і не секрет, що ми закривали очі на все, і не тільки ми, тому що бурив свердловини весь Крим, бурили свердловини без дозволів, без ліцензій, без проектів, без погоджень - без нічого. Ми на півночі Криму, в Красноперекопському районі, вже за результатами року спостерігаємо суттєве збільшення мінералізації», - повідомив "заступник міністра".
Читайте такожВ окупованому Криму хочуть узаконити невиплату кредитів банкам УкраїниВін підкреслив, що підземні води Північного Криму і до активізації видобутку були сильно мінералізовані. «У Красноперекопську і так в 2,5 рази мінералізація збільшилась за результатами спостережень на початок 2014 року, а на початок 2015 року там уже 0,5 приріст. Це за рахунок неконтрольованого відбору води», - додав Яценко.