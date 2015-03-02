В Україні подорожчав спирт - ціна горілки може підскочити до 55 гривень

ДП "Укрспирт" підвищив з 1 березня ціни на спирт зі 178 гривень до 265 гривень за декалітр.

Про це в коментарі "Економічній правді" заявив директор асоціації "Укргорілка" Володимир Остапюк.

"У п'ятницю 27 лютого підприємства отримали інформацію про те, що з понеділка - з 1 березня - ціна на спирт підвищується зі 178 гривень до 265 гривень за декалітр", - сказав він.

За словами Остапюка, керівництво "Укрспирту" у лютому кілька разів змінювало свої рішення щодо підвищення цін на спирт.

"До цього було так: 12 лютого нас повідомили, що з 1 березня ціна на спирт буде 190 гривень. Потім 25 лютого нам повідомили, що з 15 березня спирт буде коштувати 240 гривень. Зараз же прийшов лист про те, що вважати попередні два листи недійсними, і вже сформована нова ціна", - зазначив голова асоціації.

Остапюк запевняє, що зараз жодне підприємство в Україні не готове до такого зростання цін.

"Ми розуміємо, що ростуть ціни на газ, зростають ціни на зерно, збільшуються інші витрати. Але на сьогоднішній день незрозуміло, чому п'ять спиртзаводів "Укрспирту" утримують решта 41 завод. І чому ми повинні платити за це?", - заявив він.

Голова асоціації повідомив, що ще 19 січня 2015 року аграрний міністр провів зустріч з усіма виробниками виноробної та лікеро-горілчаної групи, на якій він заявив, що з його приходом будь-яке підвищення ціни буде максимально прозорим.

"Ми цього не побачили. Вперше в історії галузі ціна на спирт за один день збільшується постфактум. Це перший такий прецедент і це точно не те, що нам обіцяли на зустрічі. Було б чесно і по-європейськи зібрати виробників і пояснити, що є патова ситуація. А тут за один день ми отримали таке підвищення від монополіста. В якій європейській країні таке можливо?", - каже Остапюк.

Він також додав, що в собівартості продукції спирт складає близько 37%, а також нагадав, що всі комплектуючі для виробництва горілки - імпортні.

"Це призведе до того, що мінімальна ціна на полиці становитиме 55 гривень", - зазначив Остапюк.

Асоціації "Укргорілка" об'єднує найбільших виробників лікеро-горілчаних виробів в Україні.

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Раніше, в. о. голови ДП "Укрспирт" Роман Іванюк в інтерв'ю ЕП заявив, що за нинішньої вартості зерна та енергоресурсів ДП працює "в нуль".

Як відомо, 9 жовтня 2014 року ДП "Укрспирт" знизило відпускні ціни на етиловий спирт на 10 гривень за декалітр для підтримки виробників галузі.

Відповідне розпорядження підписав попередній гендиректор "Укрспирту" Михайло Лабутін. Максимальна вартість етилового спирту класу "Люкс" була знижена з 188,04 гривні за декалітр до 178,04 гривні за декалітр.