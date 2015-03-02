Україна готує п'ятирічну стратегію розвитку сільського господарства

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір до липня 2015 року представити першу редакцію стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій на період до 2020 року, повідомили УНІАН у прес-службі Мінагропроду.

Як наголосили в прес-службі, серед розробників документа – експерти Євросоюзу, Світового банку, ЄБРР, USAID і ФАО. Стратегія включає вісім магістральних напрямів розвитку. Серед них: імплементація положень і створення зони вільної торгівлі з ЄС, дерегулювання в аграрній галузі, розвиток агронауки й агровиробництва, управління агроринками, питання державної підтримки АПК, розвиток сільських територій й управління ресурсами на селі.

У прес-службі також зазначили, що в найближчі чотири тижні Мінагропрод має намір провести широке обговорення стратегії, а потім представити першу редакцію документа на розгляд уряду і парламенту.

Коментуючи необхідність розробки стратегії, міністр агрополітики і продовольства Олексій Павленко відзначив, що в Україні розроблено одразу декілька програм розвитку - програма роботи уряду, «Стратегія 2020».

«Відповідно до всіх цих стратегій створено серйозну робочу групу, на роботу якої давно чекали аграрії, - сказав Павленко. – Це буде перша стратегія, яка буде розроблена за участю експертів Євросоюзу і представників провідних професійних асоціацій. Це перша єдина, прикладна стратегія».

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За його словами, стратегія детально визначить політику в широкому спектрі питань, включаючи розвиток ринку землі, розвиток фермерського руху і розвиток сільських територій за стандартами Євросоюзу. Крім того, міністр наголосив, що стратегія включатиме реалізацію ряду інвестиційних проектів, спрямованих на збільшення агровиробництва.

«Ми хочемо довести виробництво зерна до 2020 року до 100 млн тонн і вдвічі збільшити зерновий експорт», - повідомив міністр, додавши, що не менш масштабні аналогічні цілі Мінагропрод ставить і для інших секторів агровиробництва.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує експорт зернових з України в 2014/2015 МР на рівні 37,8 млн тонн проти 32,4 млн тонн, які країна поставила на зовнішні ринки в попередньому маркетинговому році. У 2014 році Україна зібрала рекордний для країни врожай в обсягу понад 63 млн тонн.