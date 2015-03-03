В окупований Крим знову не пустили українські масло і сир

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації не пропустила на територію окупованого Криму 20 тонн молочних продуктів із України, повідомляє прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, вантаж із 10 тонн твердого сиру «Російський» і 10 тонн вершкового масла виробництва підприємства «Миколаївмолпром» слідував до Криму через пункт пропуску «Перекоп» із Миколаївської області. Вся партія (1650 ящиків) молочної продукції призначалася севастопольському підприємству «Сім вітрів продукт».

За даними прес-служби, причиною відмови на ввезення продукції до Криму стало те, що на партії сиру не були вказані терміни придатності продукту. Таким чином, всю партію молочної продукції було повернено в Україну.

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Як повідомляв УНІАН, разом із анексією українського Криму Росією та агресією проросійських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд із початку року посилили тиск на українських експортерів.

На сьогоднішній день до РФ із України заборонено ввезення рослинної й молочної продукції, сиру, сирних і сироподібних продуктів, свинини й продуктів із неї, а також істотно обмежено поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, рибних консервів, соків, алкоголю та пива.