Депутати виділили 550 млн гривень на підтримку аграріїв

Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на 2015 рік, згідно з яким виділила додатково 550 млн грн на підтримку українського агропромислового комплексу, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, на заходи із здешевлення кредитів в аграрному секторі передбачено 300 млн грн, на підтримку галузі тваринництва - 250 млн грн.

Загалом, Міністерству аграрної політики та продовольства України передбачено видатки в обсязі 3,099 млрд грн, з яких кошти загального фонду становлять 1,139 млрд грн, спеціального фонду - 1,96 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в понеділок, 2 березня, ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", підготовлений Кабінетом міністрів. Зміни до держбюджету входили в перелік невідкладних заходів для старту програми співпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом.