Ризик скорочення урожаю в 2015 році чинитиме тиск на кредитоспроможність українських аграріїв - Fitch

Кредитоспроможність компаній агропромислового сектора України залишатиметься під тиском у світлі збільшеного ризику одержання у 2015 році низького урожаю через підвищення вартості посівної кампанії та обмеженого доступу до фінансування, говориться в повідомленні Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Низький урожай найсильніше позначиться на виробниках зерна, зернотрейдерах і переробних компаніях, тоді як виробники м'яса і яєць, на наш погляд, не повинні мати проблем із закупівлею кормів», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, незважаючи на те, що рейтинги українських сільськогосподарських компаній враховують деяку волатильність прибутку і ризики ліквідності, Fitch може розглянути можливість негативних рейтингових дій у разі подальшого погіршення ситуації.

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За прогнозами Fitch, різка девальвація гривні призведе до значного підвищення вартості весняної посівної кампанії, яка починається в березні, оскільки основну частину витрат (насіння, добрива, паливо, засоби захисту рослин і запчастини для сільськогосподарської техніки) становить імпортний товар або ж ціни прив'язані до долара США. Агентство чекає, що в 2015 році зростання потреби в оборотному капіталі, яка не покриється за рахунок зовнішнього фінансування і за рахунок виручки від продажу врожаю минулого сезону, чинитиме істотний тиск на бізнес українських сільськогосподарських компаній.

За прогнозами агентства, найбільше постраждають дрібні та середні виробники сільгоспкультур, тоді як великі сільськогосподарські холдинги зуміють провести посівну.

«Проте ми чекаємо зниження врожайності та, як наслідок, нижчих продажів зерна цього року. Проте, ми вважаємо, що їх (великих холдингів – УНІАН) маржа EBITDA залишиться достатньо стабільною, якщо не буде істотного падіння цін на зерно», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, українським аграріям для успішного проведення весняно-польових робіт у даний час не вистачає 11 млрд грн, проте влада намагається знайти оптимальні варіанти збільшення фінансування цього ключового для країни сектора.