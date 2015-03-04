Україна вже експортувала майже 25 млн тонн зерна

Українські аграрії станом на 3 березня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 року – червень 2015 року) експортували 24,68 млн. тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

За даними міністерства, експорт пшениці становив 9,3 млн тонн, кукурудза – 11,3 млн тонн, ячменю – 3,9 млн тонн, інших зернових, – 0,25 млн тонн.

Крім того, станом на 3 березня на кораблі завантажено 224 тисячі тонн зернових.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаним наприкінці січня меморандумом між Мінагропродом і зернотрейдерами, максимально допустимі обсяги експорту продовольчої пшениці з України в січні-червні погоджено на рівні 1,2 млн тонн, з яких 0,9 млн тонн можуть бути поставлені за кордон у січні-березні (у січні – 0,3 млн тонн, у лютому – 0,45 млн тонн, у березні – 0,15 млн тонн), а ще 0,3 млн тонн – у квітні-червні. Експорт фуражної пшениці до кінця маркетингового року, згідно з меморандумом, може становити 3,4 млн тонн.

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Граничний обсяг експорту жита з України в другій половині 2014/2015 МР погоджено на рівні 19 тис. тонн (сумарний експорт за МР – 30 тисяч тонн), ячменю – 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурудза – 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).