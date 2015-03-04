Аграрний фонд хоче прив'язати закупівельні ціни на зерно до курсу валют

Аграрний фонд має намір прив'язати кінцеві ціни на зерно за форвардними контрактами до курсу іноземних валют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав тимчасово виконуючий обов'язки голови правління Аграрного фонду Андрій Радченко.

За його словами, сьогоднішня ціна закупівлі продовольчої пшениці у 2,5 тис. грн за тонну є несправедливою. На думку Радченка, справедливішим буде формування закупівельної ціни, виходячи з ціни пшениці на зовнішніх ринках і курсу долара.

«Ціна 2,5 тис. грн на сьогоднішній день і, відповідно, можлива ціна в період збирання врожаю несправедлива і набагато вища сьогодні... За нашими експертними підрахунками, які базуються на аналітичних даних Чиказької біржі та внутрішніх трейдерів, прогнозна ціна пшениці - це ціна у 190-200 дол.», - сказав він.

«Виходячи з прогнозної ціни пшениці та курсу долара, ми збільшуємо розрахункову ціну за форвардними контрактами до 5 тис. грн, 5,2-5,3 тис. грн на третій-другий клас», - додав Радченко.

Він також зазначив, що Аграрний фонд планує збільшити передоплату за форвардними закупівлями з 50% до 65%.

«Ми хочемо контрактувати 2/3, або 65% від прогнозної ціни», - повідомив голова правління.

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Радченко також нагадав, що під час першого етапу форвардних закупівель 2015 року Аграрний фонд законтрактував 781 тис. тонн зернових, з яких 752 тис. тонн становила пшениця другого і третього класу.

При цьому керівник Аграрного фонду уточнив, що загальний обсяг закупівель становитиме 1,2 млн тонн зерна, з яких близько 200 тис. тонн - за спотовими закупівлями.

Як повідомляв УНІАН, у рамках форвардних закупівель урожаю 2014 року Аграрний фонд закупив 910 тис. тонн зернових при початковому плані придбати 1,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд засновано у 2005 році. У 2013 році на його базі створено ЗАТ «Аграрний фонд». До його функціональних обов'язків передано форвардні закупівлі, а також функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.