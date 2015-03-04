Аграрний фонд до кінця року продасть 144 тисячі тонн цукру для стримування цін

Аграрний фонд планує до кінця 2015 року реалізувати на внутрішньому ринку близько 144 тис. тонн цукру з інтервенційного фонду для утримання цін на цю продукцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови правління Аграрного фонду Андрій Радченко.

«У державної установи Аграрний фонд дійсно є цукор. Обсяг цього цукру більш як 144 тис. тонн. У нас є плани щодо реалізації цього цукру», - сказав Радченко, відзначивши, що фонд планує реалізувати його до кінця цього року.

Водночас, Радченко уточнив, що фонд не планує виходити на ринок з великими обсягами інтервенцій цукру, для того щоб не нашкодити його виробникам.

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«Якщо ми зараз весь обсяг викинемо на ринок, то тоді споживач буде задоволений, але виробники цукру ні», - сказав керівник Аграрного фонду.

Також він повідомив, що у фонду, крім оптових інтервенцій, є плани з реалізації цього цукру в продуктових мережах.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Аграрний фонд планував реалізувати 30 тис. тонн цукру з державного інтервенційного фонду для стабілізації ціни на цю продукцію на внутрішньому ринку.

Довідка УНІАН. Аграрний фонд заснований в 2005 році. У 2013 році на його базі створено ЗАТ «Аграрний фонд». До його функціональних обов'язків передано форвардні закупівлі, а також функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.