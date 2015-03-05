АМКУ рекомендував виробникам утриматися від необґрунтованого підвищення цін на хліб

Антимонопольний комітет України у рамках вивчення ринків соціально важливих товарів проаналізував цінову ситуацію на ринку хліба і хлібобулочних виробів, підтвердив зростання цін на цьому ринку в середньому на 3,5% і рекомендував суб'єктам господарювання утриматися від необґрунтованого підвищення цін, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

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«Станом на 27.02.2015 порівняно з 20.02.2015 сталося підвищення роздрібних цін на хліб з борошна першого ґатунку у середньому по Україні на 3,5%. Ціни коливаються від 6,54 грн у Миколаївській області до 9,66 грн у Закарпатській області, - повідомили у прес-службі. - За інформацією виробників, основними причинами підвищення оптово-відпускних цін на хліб і хлібобулочні вироби є підвищення цін на борошно, яке становить близько 40% у структурі собівартості продукції, і електроенергії. Цього року відбулося підвищення цін на борошно приблизно на 22%, енергоносіїв - на 5%, цін на бензин - на 26,9%, на дизельне пальне - на 24,3%».

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У зв'язку з цим, як підкреслили в комітеті, в даний час відомство проводить збір, аналіз і узагальнення необхідної інформації щодо обґрунтованості ціноутворення на ринку хліба і хлібобулочних виробів, а також суміжних з ними ринків зерна і борошна. «У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції комітет вживатиме відповідних заходів, передбачених чинним законодавством», - резюмували в АМКУ.

Раніше фахівці комітету вивчили ситуацію на ринку водопостачання і контролю споживання води, рекомендувавши Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, провести додаткову перевірку лічильників води.