Міністр економіки закликав українців не скуповувати продукти харчування

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус назвав необґрунтованою паніку на продовольчому ринку, що мала місце в останні декілька тижнів, і закликав українців не скуповувати продукти харчування в магазинах. Про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Хотів би всіх заспокоїти. Що стосується продовольчої безпеки. За дорученням прем'єр-міністра ми провели перевірку запасів зерна на складах. І можу заявити відповідально: бігти до магазинів не треба. У нас запаси зерна з більшості позицій вищі, ніж на той самий період минулого року», - наголосив міністр.

Раніше про необґрунтованість паніки на продовольчому ринку також заявляв міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко. Він наголошував, що ситуація на продовольчому ринку, що дестабілізувалася наприкінці лютого через аномальний попит на ряд продуктів, заспокоїться. За його словами, в Україні є і цукор, і зерно для виробництва борошна. Також міністр відзначав, що зараз мета Мінагропроду не покарати торгівців, а не допустити подібної ситуації в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, у результаті різкого стрибка валютного курсу в Україні виріс попит на товари першої необхідності і продовольства, зокрема на борошно, сіль, цукор, соняшникову олію і крупи. Ажіотажний попит спричинив необґрунтоване і безконтрольне зростання цін на найбільш затребувані продукти харчування. Мінагропрод заявив, що звертатиметься в Антимонопольний комітет з проханням розслідувати обставини й причини підвищення цін.

У свою чергу Антимонопольний комітет вивчив ситуацію і рекомендував виробникам і роздрібним мережам не допускати необґрунтованого підвищення цін, пригрозивши застосувати дозволені законом заходи до порушників рекомендацій.