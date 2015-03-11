Більшість продуктів стала менш доступною для росіян - Росстат

Абсолютна більшість продуктів стали менш доступними для росіян - до такого висновку прийшов Росстат, порівнявши купівельну спроможність населення в січні 2014 року і січні 2015 року, пишуть «Известия».

За даними Росстату, якщо в минулому році людина із середньою зарплатою могла купити на неї, приміром, 951 кг капусти, то в цьому - 560 кг. За словами експертів, зараз різко зростає частка людей, які економлять на їжі.

Читайте такожСША консультуються з Євросоюзом про посилення санкцій проти Росії - НуландЗа інформацією Росстату, 93% своєї зарплати росіяни витрачають на купівлю товарів і оплату послуг. При цьому з кожним роком все більше росіян віддають частину зарплати, щоб сплатити кредит. У січні 2015 загальна заборгованість по кредитах в Росії склала 11 млрд рублів, тоді як в січні 2014 року вона становила 9,9 млрд рублів, в січні 2013-го - 7,7 млрд рублів.

При цьому інфляція не єдина проблема росіян - далеко не всім з них зарплата приходить вчасно. На 1 лютого 2015 року загальна заборгованість підприємств по зарплаті склала 2,5 млрд рублів.

За словами провідного наукового співробітника Інституту комплексних соціальних досліджень РАН Леонтія Бізова, зараз «багато людей з невисокими доходами змушені дуже жорстко економити на їжі».

Читайте такожУ Росії вже задумалися про виведення золотовалютних резервів з США та ряду країн Європи"Це означає не просто купувати більш дешеву ковбасу, а значить взагалі відмовитися від ковбаси, сиру та ряду продуктів, радикально змінювати раціон харчування і спосіб життя", - пояснив він, додавши, що до кризи в тій чи іншій мірі економили на їжі близько половини жителів Росії.