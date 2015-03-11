Українські аграрії достроково вичерпали три річні квоти ЄС на експорт кукурудзи, меду і соків

Україна вичерпала річні квоти ЄС на експорт кукурудзи, меду, яблучного й виноградного соків, а також квартальну квоту з м'яса птиці, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова заступника міністра Владислави Рутицької.

«На сьогоднішній день ми маємо чотири квоти, за якими виділені обсяги було вичерпано достроково: це квота на експорт кукурудзи (400 тис. тонн), меду (5 тис. тонн), майже вичерпано позиції з яблучного й виноградного соку - на 98,4% (залишок становить 157 тонн із 10 тис. тонн) і квартальну квоту з м'яса птиці (4 тис. тонн)», - цитує Рутицьку прес-служба Мінагропроду.

У зв'язку з цим заступник міністра зазначила, що 21 квітня відбудеться засідання «Діалог Україна-ЄС» із аграрних питань, на якому буде розглянуто положення Угоди про асоціацію в частині розширення доступних Україні квот.

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«У рамках аграрного діалогу ми обговорюватимемо використання Україною автономних торгових преференцій, наданих ЄС, і можливості початку переговорного процесу з перегляду в рамках створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Це дуже серйозне питання, що вимагає прагматичного підходу: детального опрацювання, аналізу, чіткого розуміння можливостей українських виробників і прогнозу виробництва », - передає слова Рутицької прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2014 році істотно збільшили поставки своєї продукції на ринок Європейського Союзу, відправивши до ЄС третину від загального експорту сільгосппродукції за минулий рік.

При цьому торговий оборот сільгосппродукції України з ЄС у 2014 році становив приблизно 7 млрд 690 млн дол. Експорт із України - приблизно 5 млрд дол. у 2014 році.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Олексія Павленка, Україна продовжує працювати над питанням збільшення безмитних квот на експорт аграрної продукції до ЄС.