Просто додайте води: в США продаватимуть порошковий алкоголь

Бюро торгівлі та акцизів на алкоголь і тютюн 10 березня схвалило етикетки для порошкового алкоголю під назвою Palcohol, пише РБК з посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, у продаж продукт може надійти вже влітку 2015 року. Компанія Lipsmark LLC, що базується в Арізоні, виробляє порошковий алкоголь, який необхідно змішувати з водою, як розчинний чай або лимонад. У компанії очікують, що їхня продукція почне продаватися найближчим часом.

Читайте такожУ США і ЄС різко впали продажі горілки

Раніше агентство Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США заявило, що не бачить підстав для блокування цієї продукції.

Передбачається, що Lipsmark випустить Palcohol зі смаком рому, горілки, коктейлів «Космополітен», «Лимонні краплі» і «Паудерита», аналога коктейлю «Маргарита».

Раніше повідомлялося, що порошковий алкоголь міг надійти в продаж восени 2014 року.