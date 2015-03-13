У Франції розкрили змову виробників йогуртів

Головний антимонопольний орган Франції (Autorite de la Concurrence) виявив картельну змову деяких виробників молочної продукції й оштрафував їх на 193 млн євро, пишуть Вести Экономика з посиланням на видання The Wall Street Journal.

У 2006-2012 рр. представники 11 компаній, що виробляють йогурти, молочні десерти і вершки, регулярно зустрічалися в готелях і ресторанах Парижа і спільно домовлялися про вартість, за якою їх продукція продаватиметься роздрібним компаніям, а також розподіляли між собою обсяги продажу.

Читайте такожУкраїна за рік збільшила виробництво м'яса і молокаСпоживчі ціни у Франції, розраховані за стандартами Європейського союзу, в лютому 2015 р. упали на 0,3% у річному виразі, свідчать дані Національного статистичного управління Insee.

Динаміка індексу, розрахованого за французьким стандартами, була такою ж. Таким чином, дефляція сповільнилася до 0,4% у січні.