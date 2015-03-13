Спад сільгоспвиробництва в Україні становить 3,6%

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротився на 3,6%, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, падіння виробництва у сільгосппідприємствах за звітний період склало 2,3%, у домогосподарствах - 5%.

При цьому в лютому обсяг сільськогосподарського виробництва скоротилося порівняно з лютим 2014 року на 4,9%.

Читайте такожУкраїнські аграрії достроково вичерпали три річні квоти ЄС на експорт кукурудзи, меду і соківЯк повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання сільгоспвиробництва в Україні у 2014 році склало 2,8%. Обсяги виробництва в агропідприємствах минулого року зросли порівняно з 2013 роком на 4,1%, у домогосподарствах - на 1,2%.