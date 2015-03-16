Молоко з материкової України безконтрольно вивозять до Криму - ЄБА

Виробники молочної продукції Херсонської й Миколаївської області звернулися через Європейську Бізнес Асоціацію до уряду з проханням розібратися в безконтрольному вивезенні молочної сировини до Криму, йдеться у зверненні ЄБА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

За інформацією асоціації, щоденні втрати молочників становлять близько 60 тонн сировини. Причому скупка молока ведеться невідомими посередниками без дотримання необхідних санітарно-епідеміологічних вимог – без охолодження, перевірки на антибіотики – і без будь-яких документів.

«Молоко вивозять у вільну економічну зону «Крим», - йдеться в повідомленні ЄБА. – До чого це приводить? Українські виробники молочних продуктів не одержують достатньо сировини, а держава втрачає податкові надходження».

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У зв'язку з цим представники компаній і ЄБА закликали прирівняти постачання необробленого молока до Криму до митного режиму експорту, здійснення якого може проходити в умовах законодавчо встановленого тарифного регулювання і наявності ветеринарних документів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 27 вересня 2014 року набрав чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі.

Згідно із законом, ВЕЗ Криму запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Поставка товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, потрапляє під регулювання тарифних і нетарифних торговельних обмежень (тарифні і кількісні квоти, антидемпінгові обмеження тощо).

Фізичні і юридичні особи з місцем проживання або реєстрації на території Криму оподатковуються як нерезиденти, а будь-які пасивні доходи резидентів з джерелом їх походження з території ВЕЗ Криму, одержані таким резидентом, підлягають оподаткуванню як іноземні.

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Також на товари (роботи, послуги), що поставляються з території ВЕЗ Криму на решту території України, поширюються норми законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний і радіологічний контроль.

Власне текст закону був схвалений і прийнятий парламентом 14 вересня 2014 року.

Європейська Бізнес Асоціація – неурядова організація, яка об'єднує 870 європейських і міжнародних компаній, що працюють в Україні.