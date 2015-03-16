Сільгосппродукція в Україні подорожчала на 62%

В Україні середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами у січні-лютому 2015 збільшилися на 62% порівняно з аналогічним періодом 2014 року, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за вказаний період подорожчала в 2 рази. Зокрема, вартість зернових культур в січні-лютому підвищилася на 124,2%, соняшнику - на 132,6%, сої - на 96,9%, а ріпаку - на 123,9%. При цьому обсяг реалізації рослинницької продукції збільшився на 14%.

За даними Держстату, середні ціни на тваринницьку продукцію в країні в січні-лютому збільшилися на 41%. Худоба та птиця (у живій вазі) за вказаний період подорожчали на 46,2% порівняно з січнем-лютим 2014 року, молоко - на 4,4%, яйця - на 73,1%.

Обсяг реалізації продукції тваринництва у січні-лютому збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2%.

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Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації сільгосппродукції в Україні за 11 місяців 2014 року підвищилися на 21,3% порівняно з аналогічним періодом 2013 року. Продукція рослинництва за вказаний період подорожчала на 23,9%, тваринництва - на 18,6%. Інформацію про середні ціни за 2014 рік Держстат не публікував.