Запасів зерна в Україні майже на чверть більше торішніх

Запаси зерна на сільськогосподарських підприємствах України (крім малих) і підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зернових, на 1 березня 2015 року становили 19,3 млн. тонн, що на 22% більше, ніж на аналогічну дату 2014 року, повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, запаси пшениці на початок березня в країні становили 6,2 млн. тонн, ячменю – 1,6 млн. тонн, кукурудзи – 10,7 млн. тонн, жита – 0,2 млн. тонн.

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Безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах 1 березня на зберіганні перебувало 10,7 млн. тонн зерна, що на 23% більше, ніж роком раніше. З них на пшеницю припадало 3,3 млн. тонн, на ячмінь – 1,1 млн. тонн, на кукурудзу – 5,5 млн. тонн, на жито – 0,1 млн. тонн. На зернопереробних підприємствах і зерносховищах на цю дату в наявності було 8,6 млн. тонн зерна, що на 20% більше, ніж роком раніше.

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У Держстаті також повідомили, що запаси насіння соняшнику в Україні на 1 березня 2015 року, порівняно з обсягом на аналогічну дату 2014 року, скоротилися на 25% - до 3,6 млн. тонн, з яких на аграрних підприємствах було 2,1 млн. тонн (на 7% менше, ніж роком раніше), а на підприємствах, що займаються переробкою і зберіганням - 1,5 млн. тонн (на 41% менше).