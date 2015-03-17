Голова Мінагропроду: кожен третій долар валютної виручки заробили аграрії

Україна в рамках активізації роботи на зовнішніх ринках і просування українського продовольчого експорту має намір запропонувати урядам США і Канади підписати двосторонні довгострокові угоди про співпрацю в аграрній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Я наступного тижня відбуваю до США. У нас проводитиметься великий зерновий конгрес. Ми запропонуємо американській стороні договір про співпрацю. У мене будуть зустрічі з аграрними компаніями - «Джон Дір», «Монсанто». Аналогічні переговори пройдуть і в Канаді», - сказав міністр, зазначивши, що ключовим пунктом таких угод має стати збільшення інвестицій в український агросектор.

Крім того, міністр наголосив, що для України вкрай важливими є європейський ринок і ринок Азії та Африки. «Україна - лідер на ринку експорту олії, зерна. Номер сім - курятини. Кожен третій долар валютної виручки в країні був зароблений нашими аграріями. Третина нашого експорту - це виручка від агроекспорту. Цього року частина агропродукції в загальному обсязі експорту вже становила 35-37%», - сказав міністр.

Він зазначив, що український експорт до країн Азії в 2014 році виріс на 10%, до країн ЄС - на 7%. «І навіть щодо Африки ми бачимо зростання. Ми активно ведемо переговори з Китаєм. Хочемо збільшити контракт на поставку кукурудзи вдвічі», - сказав Павленко.

За його словами, великі перспективи Україна пов'язує з ринком Саудівської Аравії. «Думаю, є можливість відкрити туди експорт курятини та іншої продукції», - зазначив міністр, додавши, що Україна здатна не тільки забезпечувати власну продовольчу безпеку, але також продовольчу безпеку інших країн.

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Як повідомляв УНІАН, Україна станом на середину березня експортувала понад 25 млн тонн зернових.

На початку грудня 2014 року Кабінет міністрів України в рамках нової економічної політики заявив про намір почати переговори з міжнародними організаціями та окремими країнами для збільшення частки українських товарів на світових ринках і завоювання нових ринків. Зокрема, уряд почав вивчати можливості щодо створення зон вільної торгівлі з такими країнами, як Канада, Туреччина, Ізраїль, країни Перської затоки, Західної Африки та ін.