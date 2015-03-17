Проти METRO можуть ввести санкції за торгівлю кримським вином у РФ

Компанія METRO може потрапити під економічні санкції, якщо представникам України вдасться підтвердити інформацію про наявність у вільному продажу в магазинах цієї торгової мережі на території Росії вина кримського виробництва.

Про це на прес-конференції 17 березня в Києві заявив представник міністерства аграрної політики України Олександр Лієв, передає Крым.Реалии.

«Ми зробили запити, якщо ми підтвердимо, що компанія METRO Cash&Carry торгує в Москві і Санкт-Петербурзі шампанським «Новий світ» і вином «Масандра», то ця компанія потрапить під санкції. Ця інформація поки не підтверджена, отримаємо відповіді - інформація буде оприлюднена», - сказав Лієв.

За його словами, право на продаж на території України мають вина торгової марки «Масандра» урожаю минулих років.

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«У Києві можуть продаватися тільки ті марки, які перереєстровані в Україні, наприклад, «Інкерман». Ця марка дуже швидко зорієнтувалася», - зазначив чиновник.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, в 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.