У Мінагропроді до кінця березня озвучать прогноз врожаю на 2015 рік
Зараз розбіг оцінок від 52 до 62 млн тонн.
Міністерство аграрної політики та продовольства України називає плановим хід поточної посівної кампанії й обіцяє оцінити прогнози на урожай 2015 року до кінця березня, повідомив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.
«Посівна йде за планом, якихось перекосів поки немає», - сказав міністр.
Він повідомив, що, за оцінками міністерства, посівна йде вже у 20 районах, при цьому аграрії мають 100% необхідних обсягів насіння, 88% обсягів добрив і порядку 73% обсягів пального . «Це законтрактовані обсяги», - сказав Павленко.
При цьому, говорячи про прогнози на урожай, він зазначив, що більш детально їх можна буде надати за 10-15 днів. «Зараз у нас прогнозів на врожай дуже багато, і щороку міністри намагаються робити оцінки. Але я подивився, дуже часто вони не «влучають». Зараз розбіг оцінок від 52 до 62 млн тонн. Плюс-мінус 10 мільйонів. Це серйозна кількість, - сказав міністр. - Проте за 10 днів у нас пройде оцінка стану озимих, кількість пересівань. Ми подивимося, як йде посівна, зокрема по компонентах. За 10-15 днів ми зможемо вже давати оцінки, говорити про прогнози».
При цьому Павленко зазначив, що на даний момент стан озимих такий, що з 99% посівів у задовільному стані перебувають понад 83%. «Це більше, ніж минулого року», - підкреслив міністр.
Крім того, міністр сказав, що великі агрохолдинги загалом до проведення посівної готові. «У них достатній рівень і по техніці, і по добривах, і по наявності насіння. Найскладніше тим, у кого немає прямої валютної виручки, оскільки компоненти посівної подорожчали, а закупівельні ціни залишилися на колишньому рівні», - сказав Павленко.
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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році і є рекордом для країни за 23 роки незалежності.
Зокрема, врожай пшениці в 2014 році зріс на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменю – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурудзи – скоротився на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, минулого року скоротився на 7,7% порівняно з 2013 роком – до 10,1 млн тонн, ріпаку – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сої – зріс на 41,3%, до 3,9 млн тонн.
Валовий збір цукрового буряку, за оцінками Держстату, в 2014 році становив 15,55 млн тонн, що на 44,2% більше, ніж у 2013 році.
Крім того, в 2014 році Україна зібрала 23,7 млн тонн картоплі, що на 8,4% більше, ніж роком раніше. Врожай овочів у країні зріс на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а плодів і ягід – скоротився на 7,8%, до майже 2 млн тонн. Валовий збір винограду становив 435,5 тис. тонн, що на 4,5% менше, ніж у 2013 році.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, врожай озимої пшениці в 2015 році за відсутності погодних катаклізмів у весняному періоді становитиме близько 21-22 млн тонн.