У Мінагропроді до кінця березня озвучать прогноз врожаю на 2015 рік

Міністерство аграрної політики та продовольства України називає плановим хід поточної посівної кампанії й обіцяє оцінити прогнози на урожай 2015 року до кінця березня, повідомив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

«Посівна йде за планом, якихось перекосів поки немає», - сказав міністр.

Він повідомив, що, за оцінками міністерства, посівна йде вже у 20 районах, при цьому аграрії мають 100% необхідних обсягів насіння, 88% обсягів добрив і порядку 73% обсягів пального . «Це законтрактовані обсяги», - сказав Павленко.

При цьому, говорячи про прогнози на урожай, він зазначив, що більш детально їх можна буде надати за 10-15 днів. «Зараз у нас прогнозів на врожай дуже багато, і щороку міністри намагаються робити оцінки. Але я подивився, дуже часто вони не «влучають». Зараз розбіг оцінок від 52 до 62 млн тонн. Плюс-мінус 10 мільйонів. Це серйозна кількість, - сказав міністр. - Проте за 10 днів у нас пройде оцінка стану озимих, кількість пересівань. Ми подивимося, як йде посівна, зокрема по компонентах. За 10-15 днів ми зможемо вже давати оцінки, говорити про прогнози».

При цьому Павленко зазначив, що на даний момент стан озимих такий, що з 99% посівів у задовільному стані перебувають понад 83%. «Це більше, ніж минулого року», - підкреслив міністр.

Крім того, міністр сказав, що великі агрохолдинги загалом до проведення посівної готові. «У них достатній рівень і по техніці, і по добривах, і по наявності насіння. Найскладніше тим, у кого немає прямої валютної виручки, оскільки компоненти посівної подорожчали, а закупівельні ціни залишилися на колишньому рівні», - сказав Павленко.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році і є рекордом для країни за 23 роки незалежності.

Зокрема, врожай пшениці в 2014 році зріс на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменю – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурудзи – скоротився на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, минулого року скоротився на 7,7% порівняно з 2013 роком – до 10,1 млн тонн, ріпаку – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сої – зріс на 41,3%, до 3,9 млн тонн.

Валовий збір цукрового буряку, за оцінками Держстату, в 2014 році становив 15,55 млн тонн, що на 44,2% більше, ніж у 2013 році.

Крім того, в 2014 році Україна зібрала 23,7 млн тонн картоплі, що на 8,4% більше, ніж роком раніше. Врожай овочів у країні зріс на 2,6% – до 9,6 млн тонн, а плодів і ягід – скоротився на 7,8%, до майже 2 млн тонн. Валовий збір винограду становив 435,5 тис. тонн, що на 4,5% менше, ніж у 2013 році.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, врожай озимої пшениці в 2015 році за відсутності погодних катаклізмів у весняному періоді становитиме близько 21-22 млн тонн.