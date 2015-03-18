В Україні хочуть скасувати держрегулювання цін на продукти: вони повинні бути ринковими

Кабінет міністрів України планує скасувати обов'язкову сертифікацію харчових продуктів та збір з утилізації відпрацьованих масел з запланованою економією до 2,7 млрд грн для бізнесу, а також усунути держрегулювання цін на продовольчі товари.

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус у ході засідання Кабміну, представляючи затверджений урядовим комітетом план з дерегулювання до 2017 року, що містит 170 ініціатив.

Читайте такожМіністр економіки закликав українців не скуповувати продукти харчування

"Потрібно пояснити деякі ключові ініціативи, такі як скасування обов'язковості збору з утилізації відпрацьованих масел. Економія коштів для бізнесу - близько 700 млн грн. Скасування обов'язковості сертифікації харчових продуктів - економія коштів для бізнесу близько 1-2 млрд грн. Крім того, обмеження державного регулювання цін на продовольчі товари, тут ціни регулюватиме ринок ", - сказав Абромавичус.