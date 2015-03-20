Міністр агрополітики назвав спекулятивним зростання цін на продукти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

На запитання народних депутатів з приводу того, чому майже вдвічі за місяць зросла ціна на українські цукор, борошно та олію, міністр відповів, що це пов'язано з “намаганням спекулянтів розхитати ринок”.

Павленко підкреслив, що “причини були спекулятивні”, і додав, що в Україні достатньо цукру та інших продуктів. “Продуктів у країні достатньо, харчова безпека забезпечена”, - запевнив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у результаті різкого стрибка валютного курсу в Україні зріс попит на товари першої необхідності і продовольство, зокрема на борошно, сіль, цукор, олію та крупи. Ажіотажний попит спричинив необґрунтоване та безконтрольне зростання цін на найбільш затребувані продукти харчування. Мінагропрод заявив, що буде звертатися до Антимонопольного комітету з проханням розслідувати обставини і причини підвищення цін.

У свою чергу Антимонопольний комітет вивчив ситуацію і рекомендував виробникам і роздрібним мережам не допускати необґрунтованого підвищення цін, погрожуючи застосувати дозволені законом заходи до порушників рекомендацій.