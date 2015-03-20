В окупованому Криму не вистачає води для зрошування земель

Про це в ефірі радіо «Росія сьогодні» розповів представник самопроголошеної влади - голова Державного комітету з водного господарства і меліорації Криму Ігор Вайль, передають «Новости Крыма».

«Зараз говорити про зрошення не доводиться. Нам вистачає води поки тільки на забезпечення питного водопостачання. При цьому вже розроблена програма по сільському господарству, яка передбачає заміну культур, таких як, наприклад, рис. До того ж планується будівництво ставків-накопичувачів з Малого Салгиру та інших джерел для поливу», - зазначив Вайль.

Він підкреслив, що опріснення морської води не допоможе вирішити проблему поливу, оскільки установка опріснювальних установок дорога, що збільшить собівартість вирощуваної продукції в десятки разів. Частково заповнити дефіцит води допоможе очищення стічних вод.

Нагадаємо, наприкінці минулого року самопроголошена влада Криму визнала, що без запуску Північно-Кримського каналу, який забезпечував близько 85% потреб півострова у воді, не може бути й мови про зрошення сільськогосподарських земель.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року Державне агентство водних ресурсів України заявило, що Північно-Кримський канал в даний час функціонує для споживачів Херсонської області, а Крим так і не хоче платити за поставлену ще в 2013 році дніпровську воду.

Україна забезпечує до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. До подачі води з Північно-Кримського каналу прив'язане близько 250 тис. га землі на півострові, при цьому альтернативи дніпровській воді в Криму на сьогодні немає.