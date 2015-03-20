Україна вже експортувала понад 26 мільйонів тонн зерна

Україна станом на 19 березня наростила експорт зернових порівняно з показниками на середину місяця на 1 млн. тонн – до 26,3 млн. тонн, говориться в повідомленні Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Обсяг експортованих і підготовлених до експорту зернових становив 26,3 млн. тонн, включаючи 9,5 млн. тонн пшениці, 4 млн. тонн ячменю, 12,4 млн. тонн кукурудзи», - говориться в повідомленні міністерства.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу і фуражну пшеницю третього класу становили 3 863 грн/т й 3 526 грн/т, відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3 545 грн/т, на кукурудзу – 3 161 грн/т.

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Як повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в лютому підвищила прогноз експорту зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році (МР липень 2014 р. – червень 2015 р.) до 37,9 млн. тонн з 37,79 млн., що прогнозуються в січні.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України в поточному МР може становити 12,8 млн. тонн, ячменю – 4,2 млн. тонн, кукурудзи – 20,2 млн. тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн. тонн.