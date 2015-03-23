Індія почала поставляти буйволятину до Росії

Індія розпочала поставки м'яса буйвола до Росії.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на Россільгоспнагляд.

Продукція ввозиться з двох із чотирьох індійських підприємств, які мають дозвіл на експорт у РФ, - Frigerio Conserva Allana Private Limited і Fair Exports (India) Pvt. Ltd. На територію Росії надійшло 16 контейнерів буйволятини - всього 409 тонн м'яса.

Россільгоспнагляд дозволив Індії поставляти буйволятину в грудні 2014 року. Тоді ж відомство прийняло рішення про відкриття імпорту чорної ікри з Ірану. Санітарно-гігієнічні сертифікати отримали 18 іранських підприємств.

9 жовтня Росія дозволила філіппінській корпорації Coral Agri-ventures Farm поставляти в Росію заморожене м'ясо крокодила.

РФ шукає альтернативних постачальників продовольства після того, як у серпні 2014 року оголосила про заборону на постачання м'ясної продукції, овочів і фруктів, морепродуктів та охолодженої риби, молока і молочних продуктів з країн Євросоюзу, Австралії, Канади, Норвегії та США. Ембарго стало відповіддю на санкції, спрямовані проти Росії у зв'язку з ситуацією на сході України.

Пізніше список поповнився живою рибою. В той же час із нього прибрали мальків лосося і форелі, безлактозне молоко і молочну продукцію, насіннєву картоплю, цукрову кукурудзу, горох, БАДи та вітаміни.