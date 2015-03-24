Фермери зможуть брати п`ятирічні безвідсоткові кредити на сільгосптехніку – міністр

Про це повідомив у коментарі УНІАН міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Закон України про держбюджет на 2015 рік передбачає фінансування кількох програм. Зокрема, щодо закупівлі техніки через НАК «Украгролізинг» - на 54 млн грн, надання кредитів фермерським господарствам - 25,6 млн грн і фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі - 300 млн грн, яка передбачає компенсацію відсотків за кредитами, взятими, зокрема на придбання сільгосптехніки, - сказав міністр. - Фермери зможуть отримати безвідсотковий кредит строком на 5 років, зокрема на купівлю сільськогосподарської техніки».

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При цьому Павленко підкреслив, що попит на сільгосптехніку та запчастини до неї в Україні великий, однак можливості аграріїв істотно скоротилися на тлі різкої девальвації гривні. Вартість імпортної техніки, за словами міністра, зросла утричі, вартість вітчизняної техніки, в якій є частина імпортних складових, зросла удвічі. Втім, Мінагропрод очікує, що у другій половині 2015 року почнеться зростання продажів сільгосптехніки.

«Адже для сільгосптоваровиробників це період проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур, можливість переглянути перспективні плани розвитку підприємств, зокрема у частині оновлення технічного парку», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 березня ухвалила зміни до закону про державний бюджет на 2015 рік, виділивши, зокрема, додатково 550 млн грн на підтримку українського агропромислового комплексу. Пізніше заступник міністра Мінагропроду Володимир Лапа повідомив, що міністерство має намір надати передбачені законом про держбюджет на 2015 рік 300 млн грн на здешевлення кредитів, переважно, малим та середнім сільгоспвиробникам.

За даними Мінагропроду, імпорт сільгосптехніки у 2014 році становив 559 млн дол., що майже удвічі менше від показника 2013 року. Зокрема, в 2014 році було імпортовано 16,9 тис. тракторів на загальну суму 207,5 млн дол., 882 комбайна на 91 млн дол.