Компанія зі США готова інвестувати до $250 мільйонів в українське сільське господарство

Корпорація приватних закордонних інвесторів США (OPIC) готова інвестувати до 250 млн дол. в українські сільськогосподарські проекти, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на результати зустрічі керівника Мінагропроду Олексія Павленка й старшого радника президента OPIC Каріма Салеха у Вашингтоні.

«Для нас дуже важлива підтримка для зміцнення і підвищення ефективності сільського господарства, зокрема що стосується доступу до фінансування дрібних виробників», - передає слова Павленка прес-служба відомства.

При цьому заступник голови Мінагропроду Владислава Рутицька зазначила, що проекти OPIC можуть торкнутися енергозбереження.

«Практично всі напрями, на яких концентрується діяльність OPIC знаходять відображення в аграрному секторі України та розвитку сільської місцевості. Актуальними є проекти впровадження виробництва енергії з відновлюваних джерел. Україна може забезпечити такі установки сировиною. Щорічно ми отримуємо близько 60 млн тонн лише соломи і кукурудзяних стебел» , - цитує Рутицьку прес-служба Мінагропроду.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної промисловості і продовольства України розраховує залучити в агробізнес близько 8 млрд дол. в найближчі роки, включаючи пакет в 1,5 млрд дол., які можуть прийти в Україну з Китаю.

Довідка УНІАН. Корпорація приватних закордонних інвесторів США (OPIC) сприяє американським компаніям при виході на ринки країн, що розвиваються. Здебільшого - за рахунок кредитів і гарантій, страхування від політичних ризиків та підтримки фондів приватних інвестицій (фонди прямих інвестицій).

Корпорація активно інвестує в сільське господарство, освіту, будівництво соціального житла, фінансування малого і середнього бізнесу, охорону здоров'я, відновлювані джерела енергії та водопостачання.