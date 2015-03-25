АМКУ звинуватив супермаркети у завищенні цін на продукти і вимагає їх знизити

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав 13 найбільшим торговельним мережам обов'язкові для розгляду рекомендації щодо зниження роздрібних цін на продовольчі товари до рівня, який існував до періоду підвищеного попиту.

Як повідомила прес-служба АМКУ, в ході перевірки торгових мереж у найбільших містах України комітет дійшов висновку, що мережі в окремих випадках допускали завищення цін на деякі групи товарів, що зрештою підштовхнуло до подальшого зростання цін по всій країні.

Як пояснили у прес-службі АМКУ, у зв'язку зі стрімким зростанням попиту та одночасним підвищенням цін на продовольчі товари (на борошно, цукор, гречку, олію, макаронні вироби, вівсяну крупу і сіль) у період з 21 лютого по 28 лютого 2015 р., Антимонопольний комітет почав розслідування діяльності найбільших торговельних мереж Києва, Львова, Дніпропетровська, Одеси та Харкова, а також їхніх постачальників і виробників продуктів харчування.

«Попередній аналіз отриманої від торгових мереж інформації показав, що окремі торгові мережі у питанні ціноутворення на окремі продовольчі товари допустили зростання роздрібних цін випереджаючими темпами», - підкреслили в АМКУ.

Зокрема, за даними Антимонопольного комітету, при підвищенні закупівельної ціни на гречану крупу на 16% роздрібні ціни в мережах збільшилися на 39%, при підвищенні закупівельної ціни на борошно пшеничне на 58% роздрібні ціни збільшилися на 70%, а за майже незмінної закупівельної ціни на сіль протягом лютого поточного року роздрібні ціни на дану продукцію в роздробі зросли на 13%.

«Тобто середня маржа між закупівельною і роздрібною ціною на окремі продовольчі товари в період підвищеного попиту населення зросла більш ніж на 50%», - зазначили в АМКУ.

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Таким чином, згідно з висновками АМКУ, враховуючи істотний вплив торговельних мереж на ціноутворення, саме їх поведінка і підштовхнуло до подальшого зростання цін по всій Україні.

Водночас, в АМКУ вважають, що на сьогодні є всі підстави для зниження роздрібних цін на основні продовольчі товари до рівня, що існував до періоду підвищеного попиту. Зокрема - через тенденцію, що спостерігається, до стабілізації офіційного курсу гривні до іноземних валют, а також зниження оптово-відпускних цін на продовольство і на пально-мастильні матеріали. Так, на підтвердження своєї позиції АМКУ наводить дані консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», згідно з якими станом на 18 березня 2015 р. знизилися оптово-відпускні ціни на цукор (на 30%, до рівня 10 900 грн / т), олію соняшникову (на 23,4%, до рівня 18 000 грн / т) і борошно пшеничне вищого сорту (на 10%, до рівня 7000 грн / т).

«Тому з метою запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України надав обов'язкові для розгляду рекомендації 13 торговим мережам, а саме: ТОВ «ПАККО-холдинг», ТОВ «Фоззі-Фуд», ДчП «Фуршет Центр», ТОВ «Фудмаркет» ПІІ «Білла Україна», ТОВ «ЕКО», ТОВ «АТБ-маркет», ТОВ «Метро Кеш енд Керрі - Україна», ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Омега», ТОВ «Таврія Плюс», ТОВ «Таврія - В», ТОВ «ТМ «Барвінок», - повідомив Антимонопольний комітет.

Також повідомляється, що про результати розгляду рекомендацій комітету торговельні мережі повинні відзвітувати у десятиденний строк від дня їх отримання.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році АМКУ звинуватив найбільші торговельні мережі України в картельній змові і необгрунтованому завищенні цін на продукти харчування. Тоді підставою для розслідування стало застосування торговельними мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування. Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо і рибу у 2011 році і на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін у той період зріс лише на 13,5%.

За вчинення таких дій законодавство передбачає максимальні штрафні санкції в розмірі до 10% від доходу компаній-відповідачів, що в абсолютних цифрах становить близько 20 млрд грн. Разом з тим, у листопаді 2014 р. в.о. голови АМКУ Микола Бараш заявив, що комітет відмовився від наміру накласти штраф на рітейлерів у розмірі 20 млрд грн, але при цьому збирається ініціювати зміну правил гри на ринку роздрібної торгівлі. Водночас, комітет неодноразово обіцяв винести остаточне рішення у справі про картельну змову мереж «найближчими тижнями». Однак цього не сталося і до сьогодні.