У Мінагропроді почали люстраційну перевірку керівників

Міністерство аграрної політики та продовольства почало люстраційну перевірку керівників структурних підрозділів центрального апарату, повідомила прес-служба Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, запити про проведення перевірки вже направлено в Державну судову адміністрацію, Державну фіскальну службу та Міністерство юстиції.

Люстраційна перевірка також торкнеться керівників центральних органів виконавчої влади, у тому числі Державного агентства лісових ресурсів та рибного господарства, інших підзвітних установ та керівників регіонального рівня.

«Сьогодні очищення влади всіх рівнів від корупції є очевидною необхідністю. Ніхто не уникне ані самої перевірки, ані виконання її результатів. У цьому питанні ми безкомпромісні. Тому гарантую об'єктивність перевірки та неухильне дотримання законодавства при її проведенні», - цитує слова голови Мінагропроду Олексія Павленка прес-служба відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) почалася перевірка керівників структурних підрозділів апарату міністерства відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Довідка УНІАН. Закон про люстрацію набув чинності 15 жовтня 2014 року. Він визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів.