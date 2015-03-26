Окупанти вирішили пропускати в Крим поза чергою швидкопсувні товари з України
10:12, 26 березня 2015Агро
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Це, в першу чергу, стосується транспорту, що поставляє молоко і охолоджене м'ясо.
REUTERS
Для транспорту, який постачає швидкопсувні товари з України в окупований Росією Крим, необхідно організувати позачерговий порядок проїзду через кордон.
Про це на нараді у Сімферополі заявив нелегітимний заступник керівника управління Россільгоспнагляду по анексованим Криму і Севастополю Юрій Єпанов, передають "Новини Криму".
Читайте такожКрим за рік окупації повернувся в СРСР - Gazeta WyborczaЗа словами Єпанова, це, в першу чергу, стосується транспорту, що поставляє молоко і охолоджене м'ясо. «Непередбачувані пробки, які трапляються на кордоні, негативно відображаються на тих постачальниках, які транспортують в Крим найбільш якісне продовольство», - зазначив Єпанов.
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