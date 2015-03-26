Окупанти вирішили пропускати в Крим поза чергою швидкопсувні товари з України

Для транспорту, який постачає швидкопсувні товари з України в окупований Росією Крим, необхідно організувати позачерговий порядок проїзду через кордон.

Про це на нараді у Сімферополі заявив нелегітимний заступник керівника управління Россільгоспнагляду по анексованим Криму і Севастополю Юрій Єпанов, передають "Новини Криму".

Читайте такожКрим за рік окупації повернувся в СРСР - Gazeta WyborczaЗа словами Єпанова, це, в першу чергу, стосується транспорту, що поставляє молоко і охолоджене м'ясо. «Непередбачувані пробки, які трапляються на кордоні, негативно відображаються на тих постачальниках, які транспортують в Крим найбільш якісне продовольство», - зазначив Єпанов.