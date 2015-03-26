Україна хоче визнання у всьому світі своїх сертифікатів на агропродукцію

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на слова міністра Павленка в ході зустрічі з представниками американської насіннєвої компанії «Піонер».

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Згідно з повідомленням, міністерство планує отримати еквівалентність сертифікації ЄС для насіння зернових культур, кукурудзи та сорго.

Також голова Мінагропроду зазначив, що відомство спростило процедуру отримання суб'єктами господарювання права на виробництво насіння і садивного матеріалу.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Кабінет міністрів України прийняв постанову про спрощення державного регулювання в харчовій, аграрній, нафтогазовій, IT галузях.

Документом, зокрема, передбачено скорочення термінів видачі карантинного та фітосанітарного сертифікатів до 24 годин із 5 діб. Однак, на думку Української аграрної асоціації, для того щоб це рішення могло бути втілене в життя, необхідно внести аналогічні зміни в закон «Про карантин рослин».

При цьому Міністерство аграрної політики і продовольства оцінює приблизно в 1 млрд грн суму, яку аграрії зможуть заощадити завдяки скороченню термінів проведення фітосанітарної експертизи до 24 годин із 5 діб