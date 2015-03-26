Fitch відкликало рейтинги агрохолдингів «Авангард» і «Укрлендфармінг»

«Національний довгостроковий рейтинг агрохолдингу «Авангард» і агрохолдингу «Укрлендфармінг» знижений до «B(ukr)» з «BB(ukr)». Прогноз за національним довгостроким рейтингом для обох компаній - негативний», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зниження національного рейтингу відображає слабку позицію ліквідності компаній і зростаючу невизначеність з перспективами виплати корпоративної зовнішньої заборгованості.

«Одночасно Fitch відкликало рейтинги компаній через брак корпоративної інформації. Відповідно, агентство більше не рейтингує агрохолдинги і не проводить за ними аналіз», - йдеться в повідомленні Fitch.

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Довідка УНІАН. Холдинг «Авангард» - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу «Укрлендфармінг».

«Укрлендфармінг» є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів, виробництвом цукру, тваринництвом та виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. Земельний банк компанії перевищує 650 тис. га.

16 лютого Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» з «ССС», одночасно підтвердивши рейтинг в національній валюті на рівні «ССС». Потім аналогічні рейтингові дії були здійснені щодо «Укрзалізниці», НАК "Нафтогаз України", а також Києва і Харкова.