Північно-Кримський канал може повністю вийти з ладу, відновлення неможливе

Якщо Північно-Кримський канал не буде експлуатуватися протягом одного або двох років, то він не підлягатиме відновленню, вважає заслужений працівник водного господарства окупованого Росією Криму, учасник будівництва каналу Микола Карнаух, передають "Новини Криму".

«Зараз канал пропадає. Відновити його буде дуже складно, якщо взагалі можливо. Якщо він не використовується, то виходить з експлуатації. Так, за 50 років канал теж зносився, але після припинення подачі дніпровської води він може взагалі більше не запрацювати належним чином», - підкреслює він.

Карнаух додав, що дренажні та зрошувальні системи каналу, які будувалися роками, повинні бути використані будь-якими доступними способами.

Читайте такожТурбота Росії: кримські пенсіонери відвойовують пенсії милицями і загрозою "все підірвати"Нагадаємо, на півострові досі не вирішено питання забезпечення водою для поливу сільськогосподарських земель. Нелегітимна Рада міністрів анексованого Криму мала намір звернутися до Міністерства закордонних справ Росії з проханням створити робочу групу з вирішення питання подачі дніпровської води з України по Північно-Кримському каналу.

В середині травня минулого року по каналу було повністю припинено подачу води на територію півострова.

Північно-Кримський канал - зрошувально-обвідна система, побудована в 1961-1971 роках для зрошення полів посушливих районів Криму водами Дніпра. Перебуває на балансі Державного агентства водних ресурсів України.