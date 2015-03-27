Україна вже експортувала майже 27 млн тонн зерна

Українські аграрії станом на 27 березня з початку цього маркетингового року (МР, липень 2014 року - червень 2015 року) експортували 26,8 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, експорт пшениці становив 9,7 млн тонн, кукурудзи - 12,7 млн тонн, ячменю - 4,1 млн тонн, інших зернових - 0,278 млн тонн.

Крім того, станом на 27 березня на кораблі завантажено 204 тис. тонн зернових.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу й фуражну пшеницю третього класу становили 3,8 тис. грн/т і 3,5 тис. грн/т відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3,6 тис. грн/т, на кукурудзу - 3,2 тис. грн/т.

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Як повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в лютому підвищила прогноз експорту зернових із України в 2014/2015 маркетинговому році до 37,9 млн тонн з 37,79 млн, прогнозованих нею в січні.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України цього МР може становити 12,8 млн тонн, ячменю - 4,2 млн тонн, кукурудзи - 20,2 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.